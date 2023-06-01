مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد

أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.
وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى “قانون المسؤولية المالية”، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.
بايدن وزعماء الكونغرس يتوصلون إلى اتفاق لمنع التخلف عن سداد الديون
أمس, 00:13 GMT
ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.
تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.
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