مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد

أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.

وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى “قانون المسؤولية المالية”، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.

بايدن وزعماء الكونغرس يتوصلون إلى اتفاق لمنع التخلف عن سداد الديون

ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.