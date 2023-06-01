بايدن: إقرار مجلس النواب قانون رفع سقف الدين العام "خطوة أساسية"

شكر الرئيس جو بايدن، رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وفريقه على التفاوض على اتفاق رفع سقف الدين “بحسن نية”، مضيفًا أنها خطوة حاسمة للمجلس لمنع التخلف الأول في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان: “هذه الليلة، أخذ المجلس خطوة حاسمة لمنع التخلف الأول في تاريخنا وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي الذي تحقق بجهود شاقة. هذه الاتفاقية المالية هي تفاهم بين الأحزاب. لم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده. هذا مسؤولية الحكم. أود أن أشكر رئيس مجلس النواب ماكارثي وفريقه على التفاوض بحسن نية، بالإضافة إلى زعيم الأقلية حكيم جيفريز لقيادته”.

مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد

وأشار بايدن إلى أن الاتفاقية “هي خبر جيد للشعب الأمريكي والاقتصاد الأمريكي”، فهي “تحمي الأولويات والإنجازات الرئيسية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الاستثمارات التاريخية التي تخلق وظائف جيدة في جميع أنحاء البلاد”، و”تحترم التزامي بحماية الرعاية الصحية للأمريكيين وحماية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لكبار السن والفقراء. وتحمي البرامج الحيوية التي يعتمد عليها الملايين من العائلات العاملة والطلاب والمحاربين القدامى”.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه:

كان “واضحًا بأن الطريقة الوحيدة للأمام هي تفاهم بين الأحزاب يمكن أن يحظى بدعم كلا الجانبين”، وحث مجلس الشيوخ على إقرار التشريع “بأسرع ما يمكن” حتى يتسنى له “توقيعه إلى قانون، ويمكن لبلدنا أن يواصل بناء أقوى اقتصاد”.

وفي وقت سابق، اليوم، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.

وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى “قانون المسؤولية المالية”، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.

ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.