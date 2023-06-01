باشينيان وعلييف يخططان لاجتماع بمشاركة رؤساء ألمانيا وفرنسا ومجلس أوروبا

أعلنت الحكومة الأرمينية، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يخططان إجراء اجتماع على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية، سيشارك فيه رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يريفان – سبوتنيك . وسيصبح لقاء باشينيان وعلييف في حي بولبواكا الذي يبعد 45 كيلومتراً عن عاصمة مولدوفا، كيشيناو، ثالث لقاء خلال شهر. فقد أجرى الزعيمان قبل ذلك مفاوضات في 14 مايو/أيار في بروكسل بمشاركة ميشيل، وفي 25 مايو في موسكو، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومحور النقاش هو مشروع اتفاق السلام وترسيم الحدود وفتح الطرق الإقليمية.

بوتين: الوضع في قره باغ يتطور نحو “التسوية”

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قره باغ؛ دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ونص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتعود جذور النزاع في قره باغ، إلى فبراير/شباط 1988، عندما أعلنت مقاطعة قره باغ المتمتعة بالحكم الذاتي، انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.