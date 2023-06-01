وزير الدفاع الأمريكي يأسف لرفض نظيره الصيني عقد اجتماع معه

صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أنه يأسف لأن الجانب الصيني قرر عدم عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع على هامش مؤتمر في سنغافورة، ولكنه سيُرحب “بأي فرصة” للقاء الجانب الصيني.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، في طوكيو عندما سئل عن رفض بكين عقد الاجتماع: “أعتقد أن هذا مؤسف، ولكن علينا الاستمرار في العمل في هذه المنطقة، وهو العمل مع الدول التي تتقاسم القيم والأهداف المشتركة للترويج لمنطقة المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة”.

صحيفة: بكين تعارض لقاء وزير الدفاع الصيني بنظيره الأمريكي

وأضاف: “أرحب بأي فرصة للتواصل مع القيادة الصينية. أعتقد أن الأقسام الدفاعية يجب أن تتحدث إلى بعضها بعضا بشكل منتظم أو يجب أن تكون هناك قنوات مفتوحة للاتصالات”.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، عن أسفه لعدم عقد الاجتماع المطلوب مع الجانب الصيني.