وزراء خارجية "الناتو" يناقشون الوضع في أوكرانيا والقمة المقبلة خلال لقائهم في أوسلو

يناقش وزراء خارجية دول “الناتو”، خلال لقاء غير رسمي في أوسلو، اليوم الخميس، الوضع في أوكرانيا والتحضير لقمة الناتو التي ستجري في يوليو/تموز في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس.

بروكسل – سبوتنيك . وبحسب ما أفادت به وزيرة الخارجية النرويجية اينيكين هيويتفيلدت، عشية الاجتماع، ويشارك في الاجتماع ممثلو جميع دول التحالف. وتشارك السويد، التي لم تقبل طلبهما تركيا وهنغاريا بعد، بصفة دولة مدعوة.

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وشددت الوزيرة على أن اللقاء في أوسلو سيكون آخر فعالية على المستوى الوزاري قبل قمة الناتو في فيلنوس، التي ستجري في 11-12 يوليو/تموز.

وأشارت المتحدثة إلى أن على السويد الانضمام إلى الحلف بأسرع وقت، ويجب أن يتم ذلك قبل القمة، لافتة إلى أن محور الحديث في أوسلو سيكون “العلاقات المستقبلية مع أوكرانيا ودعمها”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).