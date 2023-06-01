"سولنتسبيك" تذيب في دقائق مواقع المسلحين الأوكرانيين… فيديو

هاجمت وحدة أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة “توس-1أ” (سولنتسبيك) مواقع لواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103 الأوكراني في منطقة نوفوسيلفسكا على محور كوبيانسك.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات العمل القتالي، حيث تغادر”سولنتسبيك” إلى موقع قتالي دون أن يلاحظها أحد، ثم يتم توجيه منصة الإطلاق إلى الهدف، وبعدها ينطلق وابل من النار في غضون أكثر من دقيقة بقليل ويتجاوز خط التلامس.

تلحق وحدات “توس” الضرر الناري بالعدو بنجاح كبير، فالقاذفة تضرب الأماكن التي لا تستطيع الوسائل الأخرى ضربها، مثل قبو المباني، والهياكل المحصنة، ونقاط التركيز الكبيرة لأفراد العدو.

منذ بداية العملية الخاصة، تمت تجربة عدة طرق لإطلاق النار، وضربت مواقع مختلفة.

تضطر أطقم المركبات العسكرية إلى العمل ليلًا تقريبًا أكثر من النهار، لأن ذلك يعد أكثر أمانًا ويخلق مفاجأة للعدو.