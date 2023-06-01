سلطات مقاطعة بيلغورود تنفي الأنباء حول اختراق القوات الأوكرانية للمنطقة

نفى مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الخميس، المعلومات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث اختراق للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة شيبكينسك.

وقال المقر: “مقر العمليات يعلن رسميًا أن هذه المعلومات كاذبة ولا تتوافق مع الواقع. الوضع في منطقة شيبكينسك السكنية صعب في الوقت الحالي، والقصف جار، وأصوات المعركة تُسمع. تعمل القوات المسلحة الروسية هناك ولكن لا يوجد اختراق للقوات المسلحة الاوكرانية”.

وبحسب مقر العمليات في المنطقة، فإن بعض قنوات “تلغرام” تنشر معلومات كاذبة حول الاختراق الليلي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة شيبكينسك. وجاء في البيان: “نطلب من سكان مقاطعة بيلغورود التزام الهدوء واليقظة والثقة فقط بمصادر المعلومات الرسمية والموثوقة”.

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كما قال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي اختراق لقوات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود، لكن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خلال قصف منطقة شيبكينسك.

وكتب على “تلغرام”: “في منطقة شيبكينسك، هناك قصف مستمر من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب ثمانية أشخاص، ولم يسقط قتلى”.

وأكد أنه لم يكن هناك أبدا اختراق للعدو في منطقة بيلغورود، لكن القصف المكثف مستمر.

وأشار حاكم المقاطعة إلى أن إدارات المناطق والمدن في مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود تعمل على إجلاء السكان، وأنه من المستحيل القيام بذلك تحت النار.

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وبحسب قوله، هناك الآن قصف مكثف على المنطقة، وحياة السكان، وخاصة في شيبيكينو والقرى المجاورة، مهددة.

وذكر المحافظ أنه لا يجب تداول أسماء أماكن التجمع التي “قد تكون هدفا لأولئك الذين يطلقون النار الآن على المدنيين والأطفال”.