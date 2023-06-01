القائد الثاني لـ"الدعم السريع" يدعو الجيش "للخروج على البرهان" والتنسيق مع قواته كقوة واحدة

دعا القائد الثاني لقوات “الدعم السريع” السودانية، عبد الرحيم دقلو، “قوات الجيش السوداني للخروج على قائد عبد الفتاح البرهان والتنسيق مع الدعم السريع كقوة واحدة”.

وأكد دقلو، وهو يقف على إحدى المركبات العسكرية برفقة عدد من الأفراد التابعين له، أن “قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) بخير وبكل أمن وأمان، ويتقدم الصفوف الأولى مع قواته”.

ودعا القائد الثاني للدعم السريع من سمّاهم “شرفاء” الجيش السوداني “للخروج على رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود”.

قائد ثاني يقود جنوده في الميدان.. حسم الانقلابيين قريباً ولا عودة لـ (الكيزان)#معركة_الديمقراطية#حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/m3WUcbuiTS — RSF Live (@RSFLiveSD) May 31, 2023

وعلق الجيش السوداني، أمس الأربعاء، مشاركته في المفاوضات الجارية مع قوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية وسعودية، وفق ما صرح به مصدر عسكري رفيع لوكالة “سبوتنيك”.

وتأتي خطوة الجيش السوداني بعد يومين من موافقة الطرفين على تمديد الهدنة بينهما لمدة 5 أيام.

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