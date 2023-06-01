ستولتنبرغ حول الهجمات على الأراضي الروسية: أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها

قال الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، متحدثا عن هجمات كييف على الأراضي الروسية، إن أوكرانيا تمارس حقها في الدفاع عن النفس.

وأجاب للصحفيين، ردا على سؤال حول هجمات أوكرانية محتملة على أراضي روسيا، لا سيما في موسكو: “موقفنا من هذه القضية لم يتغير أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن النفس”

وأضاف ستولتنبرغ، الذي يشارك في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف الأطلسي، أن “الناتو سيواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا”.

وقال: “هذا لا يجعل أعضاء الناتو وحلف شمال الأطلسي جزءًا من الصراع. لقد كان قرارنا دعم أوكرانيا دون التحول إلى جانب من الصراع. لدى الناتو مهمتان مهمتان في هذا الشأن، دعم أوكرانيا ومنع تصعيد الصراع وتوسع الصراع خارج حدود أوكرانيا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة وزراء خارجية “الناتو” يناقشون الوضع في أوكرانيا والقمة المقبلة خلال لقائهم في أوسلو

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين أشار إلى أن الغرب لم يدين هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو.