وزيرة الخارجية الألمانية: قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر مستحيل أثناء الصراع

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول “الناتو” في أوسلو، إن انضمام أعضاء جدد إلى الناتو أمر مستحيل أثناء الصراع.

وذكّرت بربوك بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو،لافتةً إلى أن هذا قد تم الإشارة إليه من خلال قبول فنلندا، و”نأمل قبولا مبكرا للسويد”.

وأضافت بربوك، معلقةً على عضوية أوكرانيا في الحلف: “في الوقت نفسه، من الواضح أننا لا نستطيع التحدث عن عضوية جديدة في خضم الصراع”.

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