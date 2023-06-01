ريابكوف: لافروف يخطط للقاء وزير الخارجية السعودي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس"

وأشار نائب الوزير إلى أنه “تتم مناقشة قضية توسيع بريكس منذ بعض الوقت…الآن ليس الوقت الذي نتحدث فيه عن مرشحين معينين. سيجتمع الوزراء على الهامش. الوزير (وزير الخارجية السعودي فيصل) بن فرحان موجود هنا أيضًا في كيب تاون، ومن المقرر عقد اجتماع مع لافروف”.