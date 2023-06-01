الدفاع الروسية تعلن القضاء على 400 جندي أوكراني على اتجاه دونيتسك- عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه خلال اليوم، تم تحييد ما يصل إلى 395 جنديًا أوكرانيًا على اتجاه دونيتسك.

وتابع البيان: “تم تدمير دبابة ومركبتي مشاة قتالية و3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز “دي-30″ على اتجاه دونيتسك”. وأضاف البيان: “على هذا الاتجاه تقاتل وحدات من فيلق الجيش الأول في منطقة أفدييفكا. وتواصل مفارز الهجوم للواء الآلي الخامس ومفرزة القوات الخاصة لأخمات عملياتها الهجومية في اتجاه مارينسك التكتيكي”. وبحسب وزارة الدفاع الروسية: “الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمدفعية من وحدات قوات “الجنوب” دمرت القوة البشرية للعدو ومعداته العسكرية في مناطق غورغييفكا وليستوتشكينو وتونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية”. وأفاد البيان: “تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوداشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية”. العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة “سو-25” و17 مسيرة أوكرانية وبحسب وزارة الدفاع: “في منطقة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة غوركي في مقاطعة زابوروجيه، تم قصف مراكز القيادة والمراقبة التابعة لوحدات اللواء 81 الجوي من القوات المسلحة واللواء 108 من الدفاع الإقليمي الأوكرانية”. وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 430 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4407 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات 9352 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى 1105 راجمة صواريخ 4954 مدافع ميدانية وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10587 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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