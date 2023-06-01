"فيفا" يشيد بازدهار كرة القدم النسائية في السعودية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن “كرة القدم للسيدات تزدهر في السعودية، وأن ﻣﻧﺗﺧب اﻟﺳﯾدات اﻟﺳﻌودي دﺧل في ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺻﻧﯾفه ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ في مارس/ آذار الماضي”.

وقال “الفيفا”، في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، إنه “ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟدول أﺧرى ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻛرة اﻟﻘدم اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ”، لافتا إلى أن “أﺣد اﻟدورﯾﺎت ﯾﺿم اﻵن 50 أﻟف ﻻﻋﺑﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ 3600 ﻣدرﺳﺔ”.

وﻛﺎن ﻣﻧﺗﺧب اﻟﺳﯾدات اﻟﺳﻌودي ﻗد ﺣﻘﻖ إﻧﺟﺎزا ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻓﻲ ﻣﺎرس الماضي، ﻋﻧدﻣﺎ دﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ للفيفا، واﺣﺗل اﻟﻣرﻛز 171.

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ونقل موقع الفيفا عن الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، قوله إن “المملكة أصبحت بمثابة معقل لكرة القدم”، مشيرا إلى أن اتحاده طلب استضافة منافسات كأس الأمم الآسيوية للسيدات عام 2026.