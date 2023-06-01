بوتين: لا يوجد شك بأن روسيا ستنتصر في العملية الخاصة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يشك في أن روسيا ستنتصر لأنها تدافع عن أراضيها وقيمها.

وقال أحد المشاركين، والد لأسرة كبيرة كان قد منح وسام المجد الأبوي خلال اتصال بالفيديو بين الرئيس وبين الأسر التي لديها العديد من الأطفال: “أنا متأكد من أن النصر سيكون دائما لنا، وسوف ننتصر. وستكون بلادنا في نهاية المطاف الضامن للسلام والأمن”.

بيسكوف: بوتين يتلقى باستمرار تقارير حول الوضع في مدينة شيبيكينو الروسية

ورد عليه بوتين: “حقا، سيكون الأمر كذلك، كما قلتم. لا شك في هذا، لأننا ندافع عن أرضنا وشعبنا وقيمنا. لا يوجد أي شك هنا، ولا يوجد حتى أي شيء يمكن قوله”.

وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 شباط/ فبراير عام 2022، بهدف حماية مدنيي دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف مدة ثماني سنوات، ولنزع سلاح أوكرانيا وتحييدها عسكريا والقضاء على التوجه النازي فيها.

هذا، ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 30 أيلول/سبتمبر من عام 2022، مع رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا، وتشكيل كيانات جديدة داخل روسيا، بعد استفتاء شعبي في الأقاليم الأربعة.