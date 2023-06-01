وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره السعودي القضايا الدولية والإقليمية… فيديو

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، التعاون الثنائي بين البلدين وتطبيع الأوضاع في سوريا، والتسوية في السودان واليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، حول اللقاء بين لافروف وفيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة دول “بريكس”، في مدينة كيب تاون، في جنوب أفريقيا: “تم ضبط مواقف البلدين فيما يخص القضايا الدولية والشرق أوسطية الملحة”.

كما تم التركيز على مسائل حل النزاعات العسكرية والسياسية، في السودان واليمن، فضلًا عن تطبيع الأوضاع في سوريا وما حولها، مع مراعاة استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية، في ضوء قرارات القمة العربية الأخيرة في جدة.

وأضاف البيان أن “الطرفين بحثا كذلك مسائل زيادة التعاون بين البلدين، مع التأكيد على نية موسكو والرياض تعميق الحوار السياسي وتوثيق التنسيق في الأمم المتحدة، وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف”.

ويشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، في فترة 1-2 يونيو/ حزيران، في العاصمة كيب تاون.