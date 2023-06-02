زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني… صور وفيديو

احتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الخميس، بعقد قرانه على عروسه، رجوة خالد آل سيف، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان.

واحتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بعقد قرانه مرتديا بدلة عسكرية، مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها والده في حفل زفافه.

بينما حضرت العروس، رجوة خالد آل سيف، إلى موقع الزفاف، وهي بداخل سيارة “رولز رويس” من إنتاج عام 1967، والتي صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف.

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية، الشيخ أحمد الخلايلة، وذلك بحضور الشهود، وأفراد من الأسرة الهاشمية وعائلة العروس، رجوة خالد آل سيف.

“اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير”

من مراسم عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على سمو الأميرة رجوة الحسين#نفرح_بالحسين #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/3oUn4b7eXe — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023

لحظة تبديل الخواتم في زفاف سمو ولي العهد#نفرح_بالحسين pic.twitter.com/R5uycFnJeL — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023

وعقب الإعلان عن عقد قران ولي العهد الأردني، صدر أمر ملكي بمنح، رجوة خالد آل سيف، لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة”.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله #الأردن #عاجل pic.twitter.com/20qThKYukd — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023

كما هنأ الديوان الملكي الهاشمي، ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عقد قرانهما، وكتب في تهنئته: “نسأل المولى العلي القدير أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته”.

The Royal Hashemite Court congratulates Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa Al Hussein on their marriage, and wishes them a lifetime of happiness#Jordan #CelebratingAlHussein pic.twitter.com/2ODgnzoD4n — RHC (@RHCJO) June 1, 2023

وبعد عقد قرانهما، غادر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه الأميرة رجوة الحسين، قصر زهران، وهم محاطين بالموكب الأحمر، متجهين قصر الحسينية، واستقلا سيارة سيارة “رينج روفر” طراز عام 1984.

© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه، رجوى السيف، يلوحان للجمهور أثناء مغادرتهما قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان بعد عقد قرانهما، 1 يونيو/ حزيران 2023 ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه، رجوى السيف، يلوحان للجمهور أثناء مغادرتهما قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان بعد عقد قرانهما، 1 يونيو/ حزيران 2023 © AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI

لحظة انطلاق الموكب الأحمر من قصر زهران وسط جموع من المواطنين #نفرح_بالحسين pic.twitter.com/lTJNPHl1Zi — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية “عمون”، صورا للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وهو يحيي مواطنيه في الشوارع، أثناء قيادته السيارة، والذين اصطفوا على جانبي الطريق للاحتفال بزفاف نجله.

الملك يحيي الأردنيين الذين احتشدوا لتهنئة ولي العهد بالزفاف#عمون #الأردن

https://t.co/eucHD0epT8 pic.twitter.com/84dULEQ7V0 — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) June 1, 2023

بعد وصول العروسين إلى قصر الحسينية، أقيمت لهما زفة أردنية، بصوت المطرب السعودي، محمد عبده، الشهير بـ”فنان العرب”، والمطرب الأردني، عمر عبد اللات.

وتخلل حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة الحسين، في قصر الحسينية، استعراض للفرقة الشركسية – نادي الجيل الجديد.

استعراض للفرقة الشركسية – نادي الجيل الجديد خلال حفل زفاف سمو الأمير الحسين وسمو الأميرة رجوة الحسين #نفرح_بالحسين pic.twitter.com/sAgGhxBeOR — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023

وقام العروسان بتقطيع الكعكة الخاصة بزفافهما.

لحظة تقطيع كعكة حفل زفاف سمو الأمير الحسين وسمو الأميرة رجوة الحسين #نفرح_بالحسين pic.twitter.com/sWMBomDfDd — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023

وحضر حفل الزفاف، ما يقرب من 150 شخص، من بينهم أفراد العائلة الهاشمية، وقادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول عربية وأجنبية.

وكان من بين الضيوف المدعوين إلى عقد قران ولي العهد الأردني، نظيره البريطاني، الأمير وليام، وزوجته، كيت ميدلتون، وجيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

السيدة الأولى الأمريكية، د. جيل بايدن تصل الى حفل زفاف ولي العهد الأردني والآنسة رجوة آل سيف. pic.twitter.com/H5n3igPuSe — Mohammad Yousif (@mohvmsm) June 1, 2023

كما حضر حفل الزفاف، انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وابنتهما آية السيسي.

وصول انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري برفقة ابنتها ايه 🤍. pic.twitter.com/L26jIW8Yj3 — اكسبلور (@wdexplore) June 1, 2023

وحرصت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على الحضور على حفل الزفاف.

🇶🇦🇯🇴

حضور طاغي لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لدى وصولها لحفل زفاف ولي العهد الأردني والآنسة رجوة آل سيف قبل قليل#الزفاف_الملكي pic.twitter.com/Wc2qui6BKe — عبدالرحمن بن عبدالعزيز AbA (@AbaAlthani83) June 1, 2023

وبمناسبة عقد قران نجله، قرر ملك الأردن، عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، أن يمنحه هدية خاصة، وهي عبارة عن سيف نسخة طبق الأصل من سيف مؤسس الأردن الملك عبد الله الأول،، الذي تم صنعه في الحجاز عام 1916.

ملك الأردن يهدي ابنه سيف بمناسبة زواجه pic.twitter.com/pNWRacs4zN — Trend pase (@trend_pase) May 31, 2023

واحتفلت شوارع العاصمة الأردنية عمان، بزفاف ولي العهد الأردني.

© AP Photo / Raad Adayleh شوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن شوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن © AP Photo / Raad Adayleh

© AP Photo / Raad Adayleh شوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن شوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن © AP Photo / Raad Adayleh

وفي يوم الاثنين الموافق 29 مايو/ أيار الماضي، أحيا عدد من الفنانين العرب، من بينهم الفنان المصري، تامر حسني، حفلا مجانيا في استاد عمان الدولي، احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.

© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI الفنان المصري، تامر حسني، يشارك في حفل غنائي في استاد عمان الدولي، احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، 29 مايو/ أيار 2023 الفنان المصري، تامر حسني، يشارك في حفل غنائي في استاد عمان الدولي، احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، 29 مايو/ أيار 2023 © AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI

وفي أغسطس/ آب 2022، احتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بخطوبته على رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

ووُلد ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في 28 يونيو/ حزيران عام 1995، ومنذ بلوغه سن الرشد القانوني عام 2012، تولى مسؤوليات كثيرة في بعض الأحيان، بكونه وصيا على عرش المملكة، كما أنه رافق والده، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في عدد من الزيارات الدولية والمحلية.

وولدت رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف، في عام 28 نيسان/ أبريل 1994 في العاصمة السعودية الرياض، وهي مهندسة معمارية سعودية، ووالدها من قبيلة سبيع، وهو رجل أعمال ومالك شركة السيف للمقاولات الهندسية المحدودة، وتنحدر من قبيلة سبيع شيوخ بلدة العطار في سدير ونجد.

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وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، احتفل في شهر مارس/ آذار الماضي، بزفاف ابنته، الأميرة إيمان، وذلك في قصر “بيت الأردن”.