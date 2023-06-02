اخبار العالم

زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني… صور وفيديو

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
احتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الخميس، بعقد قرانه على عروسه، رجوة خالد آل سيف، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان.

واحتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بعقد قرانه مرتديا بدلة عسكرية، مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها والده في حفل زفافه.
بينما حضرت العروس، رجوة خالد آل سيف، إلى موقع الزفاف، وهي بداخل سيارة “رولز رويس” من إنتاج عام 1967، والتي صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف.
وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية، الشيخ أحمد الخلايلة، وذلك بحضور الشهود، وأفراد من الأسرة الهاشمية وعائلة العروس، رجوة خالد آل سيف.
وعقب الإعلان عن عقد قران ولي العهد الأردني، صدر أمر ملكي بمنح، رجوة خالد آل سيف، لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة”.
كما هنأ الديوان الملكي الهاشمي، ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عقد قرانهما، وكتب في تهنئته: “نسأل المولى العلي القدير أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته”.
وبعد عقد قرانهما، غادر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه الأميرة رجوة الحسين، قصر زهران، وهم محاطين بالموكب الأحمر، متجهين قصر الحسينية، واستقلا سيارة سيارة “رينج روفر” طراز عام 1984.

© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه، رجوى السيف، يلوحان للجمهور أثناء مغادرتهما قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان بعد عقد قرانهما، 1 يونيو/ حزيران 2023

ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه، رجوى السيف، يلوحان للجمهور أثناء مغادرتهما قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان بعد عقد قرانهما، 1 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
ونشرت وكالة الأنباء الأردنية “عمون”، صورا للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وهو يحيي مواطنيه في الشوارع، أثناء قيادته السيارة، والذين اصطفوا على جانبي الطريق للاحتفال بزفاف نجله.
بعد وصول العروسين إلى قصر الحسينية، أقيمت لهما زفة أردنية، بصوت المطرب السعودي، محمد عبده، الشهير بـ”فنان العرب”، والمطرب الأردني، عمر عبد اللات.
وتخلل حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة الحسين، في قصر الحسينية، استعراض للفرقة الشركسية – نادي الجيل الجديد.
وقام العروسان بتقطيع الكعكة الخاصة بزفافهما.
وحضر حفل الزفاف، ما يقرب من 150 شخص، من بينهم أفراد العائلة الهاشمية، وقادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول عربية وأجنبية.
وكان من بين الضيوف المدعوين إلى عقد قران ولي العهد الأردني، نظيره البريطاني، الأمير وليام، وزوجته، كيت ميدلتون، وجيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
كما حضر حفل الزفاف، انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وابنتهما آية السيسي.
وحرصت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على الحضور على حفل الزفاف.
وبمناسبة عقد قران نجله، قرر ملك الأردن، عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، أن يمنحه هدية خاصة، وهي عبارة عن سيف نسخة طبق الأصل من سيف مؤسس الأردن الملك عبد الله الأول،، الذي تم صنعه في الحجاز عام 1916.
واحتفلت شوارع العاصمة الأردنية عمان، بزفاف ولي العهد الأردني.

© AP Photo / Raad Adaylehشوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن

شوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن
© AP Photo / Raad Adayleh

© AP Photo / Raad Adaylehشوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن

شوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن
© AP Photo / Raad Adayleh
وفي يوم الاثنين الموافق 29 مايو/ أيار الماضي، أحيا عدد من الفنانين العرب، من بينهم الفنان المصري، تامر حسني، حفلا مجانيا في استاد عمان الدولي، احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.

© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالفنان المصري، تامر حسني، يشارك في حفل غنائي في استاد عمان الدولي، احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، 29 مايو/ أيار 2023

الفنان المصري، تامر حسني، يشارك في حفل غنائي في استاد عمان الدولي، احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، 29 مايو/ أيار 2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
وفي أغسطس/ آب 2022، احتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بخطوبته على رجوة خالد بن مساعد آل سيف.
ووُلد ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في 28 يونيو/ حزيران عام 1995، ومنذ بلوغه سن الرشد القانوني عام 2012، تولى مسؤوليات كثيرة في بعض الأحيان، بكونه وصيا على عرش المملكة، كما أنه رافق والده، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في عدد من الزيارات الدولية والمحلية.
وولدت رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف، في عام 28 نيسان/ أبريل 1994 في العاصمة السعودية الرياض، وهي مهندسة معمارية سعودية، ووالدها من قبيلة سبيع، وهو رجل أعمال ومالك شركة السيف للمقاولات الهندسية المحدودة، وتنحدر من قبيلة سبيع شيوخ بلدة العطار في سدير ونجد.
“رقصة السلم والحرب”… ولي عهد الأردن يؤدي “الدحية” ويثير تفاعلا
06:26 GMT
وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، احتفل في شهر مارس/ آذار الماضي، بزفاف ابنته، الأميرة إيمان، وذلك في قصر “بيت الأردن”.
وحضر الحفل أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج، إلى جانب أمراء وأميرات، وضيوف مقربين من العائلة المالكة، مثل عقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك