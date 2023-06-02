زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني… صور وفيديو

“اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير”
من مراسم عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على سمو الأميرة رجوة الحسين#نفرح_بالحسين #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/3oUn4b7eXe
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023
لحظة تبديل الخواتم في زفاف سمو ولي العهد#نفرح_بالحسين pic.twitter.com/R5uycFnJeL
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023
صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله #الأردن #عاجل pic.twitter.com/20qThKYukd
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023
The Royal Hashemite Court congratulates Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa Al Hussein on their marriage, and wishes them a lifetime of happiness#Jordan #CelebratingAlHussein pic.twitter.com/2ODgnzoD4n
— RHC (@RHCJO) June 1, 2023
مئات آلاف الأردنيين يحيون ولي العهد الأمير الحسين وعروسه الأميرة رجوة#عمون #الاردن #الزفاف_الملكي #ولي_العهد_الحسين #الزفاف_الملكي #رجوة_ال_سيف #رجوة_السيف pic.twitter.com/w6Cc1bi2W6
— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) June 1, 2023
لحظة انطلاق الموكب الأحمر من قصر زهران وسط جموع من المواطنين #نفرح_بالحسين pic.twitter.com/lTJNPHl1Zi
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023
الملك يحيي الأردنيين الذين احتشدوا لتهنئة ولي العهد بالزفاف#عمون #الأردن
https://t.co/eucHD0epT8 pic.twitter.com/84dULEQ7V0
— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) June 1, 2023
بصوت #عمر_العبداللات و #محمد_عبده.. زفة ولي العهد والأميرة #رجوة_الحسين في قصر الحسينية#نفرح_بالحسين #المملكة_تفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #ولي_العهد #زفاف_ولي_العهد #زفاف_الحسين #الزفاف_الملكي #هنا_المملكة pic.twitter.com/lvmOUolver
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 1, 2023
استعراض للفرقة الشركسية – نادي الجيل الجديد خلال حفل زفاف سمو الأمير الحسين وسمو الأميرة رجوة الحسين #نفرح_بالحسين pic.twitter.com/sAgGhxBeOR
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023
لحظة تقطيع كعكة حفل زفاف سمو الأمير الحسين وسمو الأميرة رجوة الحسين #نفرح_بالحسين pic.twitter.com/sWMBomDfDd
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 1, 2023
السيدة الأولى الأمريكية، د. جيل بايدن تصل الى حفل زفاف ولي العهد الأردني والآنسة رجوة آل سيف. pic.twitter.com/H5n3igPuSe
— Mohammad Yousif (@mohvmsm) June 1, 2023
وصول انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري برفقة ابنتها ايه 🤍. pic.twitter.com/L26jIW8Yj3
— اكسبلور (@wdexplore) June 1, 2023
🇶🇦🇯🇴
حضور طاغي لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لدى وصولها لحفل زفاف ولي العهد الأردني والآنسة رجوة آل سيف قبل قليل#الزفاف_الملكي pic.twitter.com/Wc2qui6BKe
— عبدالرحمن بن عبدالعزيز AbA (@AbaAlthani83) June 1, 2023
ملك الأردن يهدي ابنه سيف بمناسبة زواجه
— Trend pase (@trend_pase) May 31, 2023
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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