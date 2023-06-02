الخارجية الصينية: بكين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية.

وجاء تصريح الوزارة، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في بكين، بشأن زيارة المزيد من وفود الأعمال الصينية إلى الدول العربية.

وقالت المتحدثة باسم “الخارجية الصينية”، ماو نينغ:

تتمتع الصين والدول العربية بتاريخ طويل من الصداقة، لطالما كانت الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، وفي العام الماضي، تجاوز حجم التجارة بين الصين والدول العربية 430 مليار دولار.

وأضافت: “في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، كان للجانبين الصيني والعربي تعاون قوي، ما عزز التنمية، وأعطى نجاح “القمة العربية – الصينية” الأولى في نهاية العام الماضي، زخما جديدا في نمو العلاقات الصينية العربية والتعاون في مختلف القطاعات، ونحن على ثقة من أن التعاون بين الجانبين، بما في ذلك في مجال التجارة، سيستمر في التعمق وتقديم المزيد من الفوائد لشعبينا”.

الجزائر والصين توقعان على الخطة التنفيذية لمبادرة “الحزام والطريق” والخطة الثلاثية للتعاون

وكانت المملكة العربية السعودية قد وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض.

واستعرضت القمة الصينية السعودية، التي حضرها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، العلاقات الخليجية العميقة مع بكين.