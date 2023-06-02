الجيش اللبناني في حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل

وأضافت أن وحدات الجيش وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني، في حالة استنفار قصوى، كما اتخذت عناصره مواقع قتالية.

ووفقاً للوكالة، فإن قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان نقلت عن إسرائيل، أن “الخيمة ركزت داخل منطقة محتلة ويجب إزالتها من قبل الجهات المعنية”، في حين يعتبر الجيش اللبناني أن “الخيمة ركزت في منطقة لبنانية”.

في المقابل، تعمل قوات “اليونيفيل” على اتصالات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي للحد من حال التوتر، بحسب الوكالة.