الجيش اللبناني في حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل

وُضعت وحدات الجيش اللبناني جنوبي البلاد، اليوم الخميس، في حالة استنفار قصوى واتخذت مواقعها القتالية على الحدود مع إسرائيل.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن إجراءات الجيش اللبناني جاءت، ردًا على تهديدات الجيش الإسرائيلي بإزالة خيمة نصبت على الخط الحدودي في محور بسطرة – محور مزارع شبعا.
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وأضافت أن وحدات الجيش وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني، في حالة استنفار قصوى، كما اتخذت عناصره مواقع قتالية.
ووفقاً للوكالة، فإن قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان نقلت عن إسرائيل، أن “الخيمة ركزت داخل منطقة محتلة ويجب إزالتها من قبل الجهات المعنية”، في حين يعتبر الجيش اللبناني أن “الخيمة ركزت في منطقة لبنانية”.
في المقابل، تعمل قوات “اليونيفيل” على اتصالات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي للحد من حال التوتر، بحسب الوكالة.
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