وزير الدفاع الألماني: برلين لم تخطط بعد لتزويد كييف بصواريخ "توروس" البعيدة المدى

قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، يوم الخميس، إن بلاده لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن طلب كييف توريد صواريخ طائرات التوماهوك ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا.

ونقلت شبكة التلفزيون الألمانية “NTV” عن بيستوريوس قوله خلال زيارته لمكتب الشؤون العسكرية في بوندسفير، في مدينة كولون: “نحن نتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد – ولقد كنت دائمًا واضحًا جدًا بهذا الصدد. وهذا الرأي لم يتغير حتى الآن”، مؤكدا أنه لم يتخذ قرارا بشأن طلب أوكرانيا بعد.

إعلام: أوكرانيا تطلب من ألمانيا صواريخ قادرة على الوصول إلى موسكو

في الوقت نفسه، صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الخميس، أن برلين يمكن أن تقدم نظام الدفاع الجوي والأسلحة الإضافية التي سبق توريدها لأوكرانيا في المستقبل، وتجنب الإجابة على سؤال من وسائل الإعلام بشأن توريد صواريخ طائرات التوماهوك.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد السياسي الأوروبي في كيشيناو عند سؤاله عن توريد نظم الدفاع الجوي “باتريوت” الإضافية إلى أوكرانيا وطلب كييف لصواريخ “توماهوك”: “في الأساس، ما نفعله هو أن نقدم المزيد إذا كان لدينا الفرصة”.

وأشار المستشار إلى أن ألمانيا وافقت مؤخرًا على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليوروهات، مضيفًا أنه لا ينبغي لبرلين أن تنسى التزاماتها تجاه أوروبا في مجال الأمن.

العملية العسكرية الروسية الخاصة ألمانيا: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش وتعويض الأسلحة التي نرسلها إلى أوكرانيا

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة غربية نقلًا عن مصادر، أن كييف طلبت رسميًا من برلين الحصول على صواريخ كروز البعيدة المدى من طراز “توروس” قادرة على الوصول إلى موسكو.

أفادت التقارير بأن مبادرة تزويد أوكرانيا بصواريخ “كروز” من طراز “توروس” أطلقها عضو “البوندستاغ” (مجلس النواب الألماني الاتحادي)، رودريخ كيزيفيتر.