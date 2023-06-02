القوات الأوكرانية تطلق 30 قذيفة من عيار الناتو على مناطق دونيتسك

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت مناطق دونيتسك أربع مرات في غضون ساعة واحدة، حيث أطلقت 30 قذيفة من عيار 155 ملم، التي يستخدمها “الناتو”.

وقالت الممثلية الخاصة لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا عبر قناتها في “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 00:15 – مدينة ماكسيميليانوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف بقياس 155 ملم؛ الساعة 00:30 – مدينة نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (مناطق كويبيشيفسكي وكيروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف بقياس 155 ملم؛ الساعة 00:50 – مدينة كارلوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): تم إطلاق 15 قذيفة بقياس 155 ملم؛ الساعة 01:10 – مدينة نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (مناطق كويبيشيفسكي وكيروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف بقياس 155 ملم”.

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تقع منطقة كويبيشيفسكي في غرب دونيتسك، في حين تقع منطقة بيتروفسكي على الجانب الغربي للعاصمة الإدارية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وهي الجزء الأكثر بعدًا عن وسط المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تتعرض هذه المنطقة بشكل منتظم لقصف من قبل القوات الأوكرانية، بدءًا من خط التماس في مدينة ماريينكا.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.