مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار يناقشون قضايا تتعلق بإيران وروسيا وفلسطين

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، التقى بنظرائه الإسرائيليين لبحث قضايا تتعلق بإيران وروسيا وأوكرانيا وفلسطين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، يوم الخميس: “استضاف جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون درمر، في البيت الأبيض اليوم لبحث مجموعة واسعة من القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

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وأشار البيان إلى أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا تعزيز التنسيق لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما في ذلك “وسائل مكافحة التهديدات الناشئة من إيران ووكلائها”.

وشدد سوليفان خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين بهدف تحقيق منطقة أكثر استقرارًا، وفقًا للبيان.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا القلق المشترك بشأن العلاقة العسكرية المتعمقة بين روسيا وإيران، ودعم أمن أوكرانيا.