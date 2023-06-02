السفارة الروسية: طريق استئناف "ستارت" يمر عبر تخلي واشنطن عن نهجها العدواني تجاه روسيا

أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن الاتهامات التي توجهها الخارجية الأمريكية لموسكو بانتهاك معاهدة “ستارت الجديدة” ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة حول المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة.
موسكو – سبوتنيك. وقالت السفارة في بيانها، إن الاتهامات الموجهة لروسيا من قبل وزارة الخارجية بانتهاك المعاهدة “لا علاقة لها بالأسباب الحقيقية لأزمة ستارت”.
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5 أبريل, 09:48 GMT
وأكدت روسيا عبر بيان السفارة أن الطريق الوحيدة لاستئناف عمل معاهدة “ستارت 2” هي تخلي الولايات المتحدة عن نهجها العدواني تجاه روسيا ومحاولتها إلحاق “هزيمة استراتيجية” بها.
وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن: “لقد أُحطنا علما بالإجراءات المضادة التي أعلنتها الولايات المتحدة في سياق معاهدة ستارت. ومع ذلك، فإنها لن تؤثر على الموقف الروسي بأي شكل من الأشكال”.
ولفتت السفارة إلى أن
“هناك طريقة واحدة فقط لتجديد المعاهدة، وهي معروفة جيدا للزملاء. على واشنطن التخلي عن مسارها العدائي وعزمها إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا”.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/شباط الماضي، في خطاب إلى الجمعية الفيدرالية، أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت – 3)؛ مؤكدًا أن روسيا لا تنسحب من المعاهدة.
وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول كفرنسا وبريطانيا؛ وكيفية مراعاة ترساناتهما الاستراتيجية.
كما تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، إلى الجانب الأمريكي، في 28 شباط/فبراير الماضي.
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