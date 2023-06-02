السفارة الروسية: طريق استئناف "ستارت" يمر عبر تخلي واشنطن عن نهجها العدواني تجاه روسيا

وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول كفرنسا وبريطانيا؛ وكيفية مراعاة ترساناتهما الاستراتيجية.

كما تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، إلى الجانب الأمريكي، في 28 شباط/فبراير الماضي.