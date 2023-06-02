سيناتور: مشروع قانون رفع الدين العام لن يؤثر على الدفاع الأمريكي ومساعدة أوكرانيا

أعلن السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن مشروع قانون زيادة الدين الوطني للولايات المتحدة مع خفض الإنفاق في الميزانية لن يؤثر على قدرة البلاد على الدفاع وقدرة واشنطن على مواجهة روسيا والصين وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك . وقال شومر خلال خطابه في مجلس الشيوخ: “لا يؤثر اتفاق سقف الديون هذا على قدرة مجلس الشيوخ على توفير أموال إضافية طارئة لضمان أن قدراتنا العسكرية كافية لاحتواء الصين وروسيا وخصوم آخرين”.

وأشار زعيم الأغلبية الديمقراطية إلى أنه يعتزم تبديد الشائعات وطمأنة أصدقاء واشنطن في جميع أنحاء العالم بالتزام وقدرة مجلس الشيوخ على الاستجابة للتهديدات الناشئة على الأمن القومي، بما في ذلك ما أسماها “الأعمال العسكرية الروسية العدوانية ضد أوكرانيا”.

مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد

وانتقد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مشروع قانون رفع الدين الوطني لنقص التمويل لاحتياجات الدفاع الأمريكية ونقص المساعدة المالية لأوكرانيا.

وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو على خلفية إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، “ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد… في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى”.

وذكّر الكرملين أكثر من مرة بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي.

وصادق مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون لرفع سقف الدين الوطني حتى يناير/ كانون الثاني 2025 مقابل الحد من نمو الإنفاق الفيدرالي.