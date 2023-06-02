الشيوخ الأمريكي يقر بالأغلبية مشروع قانون رفع سقف الدين العام

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق، ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية.

واشنطن – سبوتنيك . وبثت قنوات التلفزة الأمريكية كيف صوت 63 سيناتورًا لصالح القرار في مجلس الشيوخ مقابل 36 ضد مشروع القانون، وأُرسل إلى مكتب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليضع توقيعه عليه ويصبح قانوناً فاعلاً.

بايدن: إقرار مجلس النواب قانون رفع سقف الدين العام “خطوة أساسية”

وفي وقت سابق، أمس الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.

وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى “قانون المسؤولية المالية”، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.

ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.