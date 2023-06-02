حاكم بيلغورود الروسية يعلن تعزيز الدوريات في عدة مناطق ضمن المقاطعة

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أنه تم تعزيز الدوريات في منطقة أخرى في المقاطعة، بالإضافة إلى منطقة شيبيكينو.

موسكو – سبوتنيك . وقال غلادكوف في قناته على “تلغرام”: “طلبت من وزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني تعزيز ليس فقط [ منطقة مدينة ] شيبيكينو، ولكن أيضًا بلرايون بدوريات إلى جانب الدفاع الذاتي”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من مقاطعة كورسك الروسية

وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).