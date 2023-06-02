اجتماع لمجلس الأمن بشأن الإطلاق الفضائي الأخير لكوريا الشمالية

يُعقد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشأن محاولة كوريا الشمالية الفاشلة لوضع قمر صناعي عسكري استطلاعي جديد في المدار، وفقًا لبرنامج عمل المجلس.

وسيعقد الاجتماع في الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (19:00 بتوقيت غرينتش)، وفقًا للبرنامج.

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لن نسمح لواشنطن بانتهاك حقوق بلادنا السيادية

وقال رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لانا نصيبه، يوم الخميس، إنه تم طلب اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ضوء محاولة كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق قمر صناعي عسكري استطلاعي.

ويوم الأربعاء، أطلقت بيونغ يانغ بشكل فاشل قمر صناعي عسكري للاستطلاع المثبت على صاروخ “شوليما 1”. وبعد فصل المرحلة الأولى، فشل محرك المرحلة الثانية في الإشعال، مما تسبب في فقدان الصاروخ للدفع وسقوطه في بحر الصين الشرقي، وفقًا لما ذكرته وكالة الفضاء الكورية الشمالية.

وبعد ذلك بوقت قصير، أدانت الولايات المتحدة بشدة محاولة كوريا الشمالية للإطلاق. وقالت كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وطوكيو أن الإطلاق كان مخالفًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كيم يو جونغ، يوم الخميس إن “لا أحد يستطيع إنكار حق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطلاق الأقمار الصناعية”، مضيفة أن بيونغ يانغ متأكدة من أن قمرها الصناعي العسكري الجديد للاستطلاع سيبدأ “قريبًا مهمته على مدار فضائي”.

كوريا الشمالية تكشف سبب تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق

وأعلنت كوريا الشمالية، صباح يوم الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق اليوم. وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت ويجري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبا.

وفي وقت سابق، قال الجيش الكوري الجنوبي إن “كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها “مركبة إطلاق فضائية” جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.