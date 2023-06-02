قائد عسكري: القوات الروسية على محور زابوروجيه تصد يوميا هجمات لمجموعات تخريب أوكرانية

صرح قائد كتيبة “القرم” الروسية، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة تصد بشكل شبه يومي هجمات مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

ميليتوبول، زابوروجيه – سبوتنيك . وقال القائد العسكري الميداني للصحفيين: “تحركات مجموعات التخريب والاستطلاع في الغالب تجري إما في الصباح الباكر أو عند الغروب، لكنها تحدث كل يوم تقريبًا، ولكن بالأمس لم تكن: لقد جلبوا لهم الذخيرة، وقمنا نحن ورجال المدفعية بتوجيه ضربات لهم، قصفناهم جيدا. هم يبحثون عن نقاط الضعف لكننا لا ندعهم يفعلون ذلك ونقمعهم بالنار”.

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وأكد القائد العسكري الروسي أن الوحدة العسكرية جاهزة لمواجهة هجوم العدو، وقال: “في حالة حدوث هجوم مضاد، فنحن جاهزون. نحن نفسنا مستعدون للمهاجمة. وهجومهم المضاد، إذا بدأ، سينتهي في هذه المنطقة، لأن الرجال هنا لديهم خبرة وكل شيء مُعد، وحفروا حيث يجب”.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، قد أعلن أوائل نيسان/أبريل الماضي، أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، ثم قال لاحقاً إنه سيبدأ “قريبا”، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقرراً في 30 أبريل الماضي.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).