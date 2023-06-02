حاكم بريانسك الروسية يعلن تعرض قرية لوماكوفكا للقصف الأوكراني دون وقوع إصابات

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن قرية لوماكوفكا، الواقعة في منطقة ستارودوب، المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت للقصف، وأن أحداً لم يُصب.

بريانسك – سبوتنيك . وكتب بوغوماز في قناته على “تلغرام”: “قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية لوماكوفكا في منطقة ستارودوب. ولم تقع إصابات. ونتيجة للقصف، اشتعلت النيران في مبنى سكني”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة حاكم بيلغورود الروسية يعلن تعزيز الدوريات في عدة مناطق ضمن المقاطعة

وأشار بوغوماز إلى أن جميع أجهزة الخدمات العملياتية تعمل في موقع القصف.

وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.