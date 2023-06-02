وزيرة تونسية: لا نقبل أي إملاءات وإصلاحاتنا تونسية بامتياز

قالت وزيرة المالية التونسية، سهام نمصية، اليوم الجمعة، إن حكومة بلادها انطلقت في برنامج إصلاحي واعد ومرتبط بالسيادة الوطنية وبالسلام الاجتماعي والعدالة.

وأفادت قناة “نسمة”، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات سهام نمصية جاءت في سياق ردها على تساؤلات النواب التونسيين بشأن برنامج بلادها، خلال جلسة عامة عقدت، أمس الخميس، في البرلمان التونسي.

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وشددت الوزيرة التونسية على أن حكومة قيس سعيد لا تقبل أي إملاءات وإصلاحات الحكومة ستكون “تونسية تونسية بامتياز”، مضيفة أن الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وذلك تعليقا على علاقة تونس بصندوق النقد الدولي أو أي مانح آخر لبلادها.

وشددت وزيرة المالية التونسية، سهام نمصية، على ضرورة تنمية الدور الاجتماعي لبلادها عبر توفير التمويلات اللازمة، مشيرة إلى أن هذه التمويلات تتطلب أن تكون “وفق برامجنا واختياراتنا”، على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أن بلاده لن تتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها إلا بالاعتماد على قدراتها الذاتية.

جاء ذلك خلال استقباله نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة في قصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته في حسابها على موقع “فيسبوك” (التابع لشركة “ميتا”- محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).

وقال الرئيس التونسي: “تونس تشكو العديد من الصعوبات ولكنها تزخر في نفس الوقت بالعديد من الثروات ليست أقلها ثروتها البشرية”.

وأضاف قائلا: “الحلول بأيدينا، ولا يمكن أن نتجاوز هذه الأوضاع إلاّ بالتعويل على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية”.