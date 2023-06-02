العراق وإيران يؤكدان رفع مستوى التعاون الاستخباراتي وتعزيز أمن الحدود بين البلدين

شدد قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، اليوم الجمعة، على تعزيز أمن الحدود المشتركة وتسهيل حركة زوار أربعينية الحسين، وذلك في لقاء مع نظيره العراقي اللواء محمد عبد الوهاب سكر السعيد.

وذكرت وكالة “إرنا”، صباح اليوم الجمعة، أن الاجتماع بين كودرزي والسعيد عقد خلال زيارة قائد حرس الحدود العراقي إلى طهران، والتي تهدف إلى تطوير التفاعلات وتعزيز اللوائح الحدودية في مختلف المجالات.

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وقال العميد أحمد علي كودرزي:

“إن قوات حرس الحدود في البلدين تعمل معا لضمان أمن الشعبين، وبحمد الله، بلغت قيادة حرس الحدود في إيران النضج الكامل في المجال الحدودي، واليوم تتولى مهمة توفير الأمن لحدود البلاد البالغة مسافتها 8755 كم”.

وأشار قائد قوات حرس الحدود التابع للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، إلى التفاعل الإيجابي والعلاقات الحدودية الجيدة بين قوات حرس الحدود في بلاده والعراق، لافتا إلى أن لبلاده 1609 كم من الحدود المشتركة مع العراق، ويتم ضبط هذه المسافة الطويلة من الحدود المشتركة على خلفية العلاقات الطيبة والتفاعل الجيد التي تجمع قوات حرس الحدود في البلدين.

ومن جانبه، قال قائد قوات حرس الحدود العراقي إن “هناك شعورا بالأخوة في المناطق الحدودية بين القادة الميدانيين في البلدين وسيستمر هذا التواصل والتفاعل”.

وأفاد اللواء محمد عبد الوهاب سكر السعيدي بأن استقبال الزوار الإيرانيين هو أحد أولويات الحكومة العراقية، لأنهم يدخلون بلاده بنية خالصة لزيارة الإمام الحسين، مطالبا بضرورة نقل الخبرات ورفع مستوى التعاون الاستخباراتي بين البلدين.