ستولتنبرغ: يجب على دول الناتو زيادة إنتاج الذخيرة بسبب نقص المخزونات

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، دول الحلف إلى زيادة إنتاج الذخيرة بسبب نقص المخزونات التي أصبحت مستنفذة.

وقال ستولتنبرغ: “نتحدث عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الذخيرة، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في التحالف بأكمله”.

وأضاف: “ما نحتاجه حقًا هو توقيع عقود مع شركات الدفاع، لأنه بعد ذلك ستكون الصناعة جاهزة للاستثمار وزيادة الإنتاج”.

وفقًا لستولتنبرغ، دعا الناتو ممثلين عن صناعة الدفاع للانضمام إلى اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل، في يونيو/ حزيران، لتسهيل إبرام العقود.

وقال: “في هذه المرحلة، استنفد الحلفاء الإمدادات ليكونوا قادرين على دعم أوكرانيا، هذه طريقة غير مستدامة، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج من أجل تلبية هذه الأهداف الجديدة والأكثر طموحًا”.

ستولتنبرغ يرحب بتصريحات دول “الناتو” بشأن توريد صواريخ كروز إلى أوكرانيا

وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول الناتو فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن “دول الناتو “تلعب بالنار” من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة”.

وأفاد الكرملين بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.