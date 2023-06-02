البنتاغون يتعاقد مع إيلون ماسك لتوفير الإنترنت في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أنها تعاقدت مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لتوفير خدمة الإنترنت في أوكرانيا.

وذكر البنتاغون في بيان، يوم الخميس، أن “ستارلينك” للاتصالات بالأقمار الصناعية، التابعة لشركة “سبيس إكس” المملوكة لماسك، أصبحت تمتلك عقدا من الوزارة لشراء خدماتها في أوكرانيا.

وأوضح: “نواصل العمل مع مجموعة من الشركاء العالميين لضمان حصول أوكرانيا على قدرات الأقمار الاصطناعية والاتصالات المرنة التي تحتاجها”.

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وأضاف البنتاغون: “مع ذلك، ولأسباب أمنية تشغيلية وبسبب الطبيعة الحرجة لهذه الأنظمة، ليس لدينا معلومات إضافية لتقديمها في هذا الوقت”.

يذكر أن محطات “ستارلينك” للإنترنت أصبحت مصدرا رئيسيا لاتصالات الجيش الأوكراني.

وكان ماسك قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الشركة لا تستطيع تحمل كلفة تزويد أوكرانيا بخدمات “ستارلينك” لأجل غير مسمى، مضيفاً أن التكلفة في الشهر الواحد تقدر بقيمة 20 مليون دولار.