جنرال إسرائيلي سابق يطالب بلاده بالاستعداد القوي للحرب مع لبنان في أي وقت

طالب جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الجمعة، بلاده بالاستعداد القوي والجاد للحرب مع لبنان في أي وقت.

وأجرت القناة العبرية “الـ 14″، اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا خلالها الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد القوي للحرب في أي وقت مع لبنان.

إسرائيل تشكو لبنان إلى الأمم المتحدة بسبب مناورات “حزب الله”

وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الجنرال عميدرور قد طالب الجيش الإسرائيلي بجهوزية عالية للحرب مع لبنان، قائلا:

يجب على الجيش الإسرائيلي أن يكون جاهزا وعلى مستوى عال جدًا للحرب في لبنان.

وأضاف الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أنه من المستحيل أن تكون مستعدا لكل شيء طوال الوقت بالطريقة نفسها، موضحًا أنه في حال استثمار الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستدفع ثمن الحرب غدا في لبنان، على حد قوله.

وفي سياق متصل، قدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن المناورات العسكرية الأخيرة التي أجراها “حزب الله” اللبناني.

האלוף במיל’ יעקב עמידרור בריאיון לנוה דרומי: “צה”ל צריך להיות מוכן ברמה מאוד גבוהה למלחמה בלבנון. אי אפשר להיות מוכנים להכל כל הזמן באותה צורה. אם אנחנו נשקיע יותר מצה”ל ביהודה ושומרון – אנחנו נשלם את המחיר במלחמה מחר בלבנון” לריאיון המלא>> https://t.co/wbx9iH6yYl@NavehDromi pic.twitter.com/ierEwOVfsv — עכשיו 14 (@Now14Israel) June 2, 2023

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، قدم شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها “حزب الله” اللبناني تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701، و1559، مطالبًا لبنان بالسيطرة على ما يجري في أراضيه ومنع ما أسماهم بـ”الجماعات الإرهابية” من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد بلاده.

وناشد السفير جلعاد أردان مجلس الأمن بإدانة كل من إيران و”حزب الله” اللبناني بزعم أنهما يهددان زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559.

قناة عبرية: تدريبات “حزب الله” قد تجبر الجيش الإسرائيلي على إعادة حساباته

وكان “حزب الله” اللبناني قد أجرى، الأحد قبل الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب اللبناني، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.

وأفادت قناة “المنار” بأن المناورة العسكرية جاءت قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/ مايو 2000، داعيةً حشدا من الإعلاميين “للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات”.