سلطات مقاطعة بيلغورود تنفي معلومات حول محاولة جديدة لمخربين أوكرانيين اختراق المنطقة

نفى مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الجمعة، المعلومات المزيفة بشأن محاولة جديدة لمخربين أوكرانين لاختراق المنطقة.

وبحسب مقر العمليات في المقاطعة، فإن بعض قنوات “تلغرام” ذكرت أن “مسلحين يهاجمون حاليا حدود مقاطعة بيلغورود”. وأفاد المقر بأن هذه المعلومات “غير صحيحة” تماما.

ويوم أمس الخميس، قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إنه لا يوجد أي اختراق لقوات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود، لكن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خلال قصف مدينة شيبيكينو.

وكتب على “تلغرام”: “في منطقة شيبكينسك، هناك قصف مستمر من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب ثمانية أشخاص، ولم يسقط قتلى”. وأكد أنه لم يكن هناك أبدا اختراق للعدو في مقاطعة بيلغورود، لكن القصف المكثف مستمر”.

حاكم بيلغورود: مقتل امرأتين جراء القصف الأوكراني لعدة مناطق في المقاطعة

وقال : “مقر العمليات يعلن رسميًا أن هذه المعلومات كاذبة ولا تتوافق مع الواقع. الوضع صعب في الوقت الحالي، والقصف جار، وأصوات المعركة تُسمع. تعمل القوات المسلحة الروسية هناك ولكن لا يوجد اختراق للقوات المسلحة الاوكرانية”.