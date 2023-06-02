لافروف يلتقي بنظرائه من إيران والإمارات والبرازيل على هامش اجتماع "بريكس"

ومن المخطط أن يلتقي لافروف بشكل خاص، بوزراء خارجية إيران، والإمارات، والبرازيل.

وينهي وزير الخارجية الروسي، اليوم، جولة أفريقية بدأت هذا الأسبوع، زار خلالها كينيا وبوروندي وموزمبيق وجنوب أفريقيا.

وتستضيف جمهورية جنوب أفريقيا أعمال اجتماع وزراء خارجية دول “بريكس”، في الفترة 1 – 2 حزيران/يونيو الجاري، في مدينة كيب تاون.

واستلمت جنوب أفريقيا رئاسة “بريكس” من الصين، في بداية العام الجاري، وتستمر الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة، حتى نهاية هذا العام.