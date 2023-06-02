الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية

نجحت عناصر الشرطة القضائية المغربية، أمس الخميس، في إحباط مخطط إرهابي يستهدف مؤسسة حساسة في مدينة طنجة في البلاد.

وذكرت صحيفة “هسبريس”، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الشرطة القضائية في مدينة طنجة المغربية نجحت في توقيف عنصر متطرف من تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) كان يخطط لاستهداف منشآت حيوية.

المغرب… تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” خططت لتنفيذ هجمات إرهابية

وأوضحت الصحيفة أن “العنصر المغربي من مدينة المحمدية ويبلغ من العمر 28 عاما، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية، ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكة”.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مدينة طنجة بأن الأبحاث المنجزة أوضحت أن الشخص الموقوف قد انخرط فعليا في التحضير لتنفيذ مخطط إرهابي ضد إحدى المنشآت الحيوية بالمدينة في عملية تخريبية تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه تنظيم “داعش”.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة المغربية المكلفة بقضايا الإرهاب، قد أودعت الشخص الموقوف قيد التحقيق للكشف عن جميع الأهداف الإرهابية التي خطط لها من قبل، والتحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين.

وتمكنت أجهزة الأمن المغربية من منع عدة هجمات إرهابية، كانت تستهدف مصالح حيوية في المغرب؛ وتفكيك خلايا إرهابية.