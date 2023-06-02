خبير اقتصادي يوضح لماذا يحتاج تحالف "بريكس" إلى دولة بحجم السعودية

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وأضاف عازار في حديثه لـ”راديو سبوتنيك”، أن تطور العلاقات الروسية السعودية سمح دائما بمحاولة ربط العلاقات بين الدولتين الأكثر تأثيرا اليوم بموضوع الطاقة وهذا أمر أساسي وحساس.

وتابع: “هنالك نوع من التحالفات حول الغاز غير مكتوبة (حلف بين تركيا وروسيا وسوريا والمملكة السعودية) مقابل (حزب الله وإيران وقطر وفرنسا)، لذلك التعاطي المباشر في مسألة الغاز يساهم في تطوير أي علاقة بين موسكو والرياض”.

وأشار عازار إلى أن ما حصل بالأمس حول السعي إلى إدخال السعودية لمنظومة “بريكس” يعد أمرا طبيعيا، لأن بريكس تحتاج إلى دولة بهذا الحجم والتي هي أيضا عضو أساسي وفاعل في مجموعة دول العشرين.

لافروف: ناقشنا بالفعل مسألة قبول السعودية في تحالف “بريكس”

وأوضح أن “هذا الأمر قد يربك المفاهيم الرأسمالية الكبرى، التي تدير منتدى دافوس والتي تحرك منظومات مختلفة عن ما يعرف بالاتجاه الشرقي”.

ويرى الخبير أن “هناك صعوبة في استبدال الدولار بالعملات المحلية حاليا، فقد يمكنها أن تؤقلم أظافر التبادلات بعملة الدولار ولكن ليس لوقتٍ طويل”.

وأردف: “الدولار ما يزال العملة الرأسمالية الذي يحرك المنظومات الاقتصادية بالتالي هناك صعوبة في استبدال الدولار بعملات أخرى محلية في نطاق التبادلات التجارية الدولية والعالمية”.

مستشار سعودي: انضمام المملكة إلى “مصرف التنمية” التابع لـ”بريكس” يحد من هيمنة مؤسسات تابعة للغرب

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أنه بالفعل تمت مناقشة مسألة قبول المملكة العربية السعودية في تحالف “بريكس”.

وقال لافروف للصحفيين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية “بريكس”، إن وزارء خارجية دول “بريكس” ناقشوا بالفعل مسألة قبول السعودية في المجموعة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأنه سوف تتم “مناقشة قضية توسيع بريكس” خلال الاجتماع الوزاري في كيب تاون.