بيسكوف: واشنطن "تطلب الموسيقى" في "الناتو" وأوروبا أداة مطيعة في هذه الأوركسترا

شبّه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، واشنطن بأنها من “يطلب الموسيقى” في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وأوروبا هي أداة مطيعة في هذه الأوركسترا.

وقال بيسكوف للصحفيين: “للأسف، لا تزال واشنطن هي من “يطلب الموسيقى” في الناتو وتدفع ثمنها. أوروبا، الدول الأوروبية، للأسف، تعتبر آلات مطيعة في هذه الأوركسترا”.

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وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إلى أن “الناتو” يعتبر انضمام أوكرانيا واقعيًا، لكنه لم يجب عن سؤال ما إذا كانت كييف ستتلقى دعوة رسمية لحضور قمة الحلف المفترض انعقادها في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، يومي 11-12 تموز/يوليو المقبل.

وأضاف بأن “الحلفاء في الناتو أكدوا على أن أوكرانيا ستغدو عضوًا في “الناتو” مستقبلًا، وأن أبواب “الناتو” مفتوحة، وكييف هي من سيقرر الانضمام أو عدمه إلى الحلف”.