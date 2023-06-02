الخارجية الإيرانية: حجم التجارة بين إيران ودول "بريكس" تجاوز 30 مليار دولار

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، في اجتماع لمجموعة بريكس، إن حجم التجارة بين الجمهورية الإسلامية وهذه المنظمة تجاوز الـ30 مليار دولار.

وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الإيرانية، بأن “العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين إيران ودول البريكس في مستوى جيد للغاية، وتجاوز حجم التبادل التجاري الـ30 مليار دولار”.

وشدد وزير الخارجية أيضا على أهمية الآليات المتعددة الأطراف، التي تشمل إيران وبعض دول البريكس.

ونقلت الخارجية الإيرانية عن الوزير، قوله، خلال اجتماع وزراء خارجية دول “بريكس”، في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا: “أصدقاء منظمة بريكس، هم في المقام الأول، أصدقاء للتعاون والشراكة، وأصدقاء التعددية”.

وزير الخارجية الإيراني: يمكننا أن نكون شريكا مهما لـ”بريكس”

وأشار الوزير إلى أن بلاده ستعمل قريبًا على تطوير العلاقات مع أعضاء “بريكس”، وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد أنه، بالنسبة لإيران، فإن “بريكس” يمكن أن تكون الهدف المهم التالي في سياسة التعددية، لذلك أعلنت إيران رسميًا عن اهتمامها بالمشاركة في إطار عمل “بريكس”، وتقديم طلب للحصول على العضوية.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية “بريكس” يومي 1 و2 يونيو/ حزيران الجاري، في كيب تاون.