الجيش العراقي يعلن مقتل عدد من إرهابيي "داعش" في ضربة جوية

أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، القضاء على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” (محظور في روسيا ودول أخرى)، ‏في ضربة جوية في محافظة ديالى شرقي العراق.‏

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن الضربة الجوية تم تنفيذها بالاستعانة بمقاتلات “إف-16″، في حمرين ضمن عمليات ديالى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

ولفتت إلى أن الضربة الجوية “أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، وتدمير أوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية”.

الجيش العراقي: مساع لضم مقاتلات “رافال” الفرنسية إلى الأسطول الجوي

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد الشهر الماضي، أن بلاده بعدما تمكنت من دحر عصابات تنظيم “داعش” الإرهابي، باتت قادرة على الانتصار في ميدان الإعمار.

وأضاف السوداني أن “العراقيين تمكنوا من دحر عصابات “داعش” الإرهابية والانتصار عليها، وهي أعتى زمرة همجية، وهم اليوم قادرون على الانتصار في ميدان الإعمار والبناء”.

العراق يبرم اتفاقية مع الأمم المتحدة لتقديم الدعم لضحايا “داعش”

وكان العراق قد أعلن، في عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.