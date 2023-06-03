زيلينسكي يقر باستحالة انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" في الظروف الراهنة

اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني ألار كاريس، بأن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الناتو أثناء استمرار الأعمال العسكرية.
“الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا، نحن لا نبحث عن بديل لحلف الناتو، لكننا نفهم أننا لن نجر دولة واحدة من دول الناتو إلى حرب”.
لذلك، نحن نتفهم أننا سنفعل ذلك، ألا نكون أعضاء في الناتو أثناء هذه الحرب، ليس لأننا لا نريد ذلك، ولكن لأنه مستحيل.
وفقًا لزيلينسكي، قبل الانضمام إلى حلف الناتو، تتوقع أوكرانيا الحصول على ضمانات أمنية.
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اليوم، عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، فإننا نتحدث عن العقوبات والضمانات المالية والأسلحة وما إلى ذلك، لكننا نريد أن يتم توضيح كل هذا بشكل جلي في الوثائق، ودعمه بإجراءات ملموسة.
وأضاف زيلينسكي: “مثل هذا الضمان الأمني سيكون ساري المفعول حتى ذلك الحين، إلى أن تحصل أوكرانيا على الضمان الرئيسي للأمن، أي عضوية الناتو”.
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