زيلينسكي يقر باستحالة انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" في الظروف الراهنة

اليوم، عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، فإننا نتحدث عن العقوبات والضمانات المالية والأسلحة وما إلى ذلك، لكننا نريد أن يتم توضيح كل هذا بشكل جلي في الوثائق، ودعمه بإجراءات ملموسة.