منهم عشاق القهوة… فئات من الناس عليهم شرب الماء أكثر من غيرهم

كشف تقرير صحي أن هناك فئات معينة من الناس، في مقدمتهم عشاق القهوة، يتعين عليهم شرب كميات كبيرة من الماء مقارنة بغيرهم للحيلولة دون الإصابة بالجفاف.

وقال التقرير المنشور في موقع “هيلث لاين”، إن خبراء الصحة عادة ما يوصون الناس بشرب ثمانية أكواب سعة 8 أونصات من الماء يوميا، أي ما يعادل لترين كحد أدنى، لكنه استطرد بالقول إن هذا لا ينطبق على الجميع، فهناك من يتعين عليهم تناول المزيد.

وعرج التقرير على أهمية الماء، بالقول: “يفقد الجسم الماء باستمرار طوال اليوم، غالبًا عن طريق البول والعرق ولكن أيضًا عبر وظائف الجسم العادية مثل التنفس. لمنع الجفاف، تحتاج إلى الحصول على الكثير من الماء من الشراب والطعام كل يوم”.

ولفت إلى أن كمية الماء الموصى بها تخضع لعدة اعتبارات، فالنساء مثلا يوصين في فصل الصيف بشرب 11.5 كوب (2.7 لتر)، مقابل 15.5 كوب (3.7 لتر) للرجال.

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ويشمل ذلك السوائل من الماء والمشروبات مثل الشاي والعصير ومن الطعام، حيث نحصل على 20% من الماء في المتوسط من الأطعمة التي نتناولها.

كما يحتاج سكان المناطق الحارة أو الرطبة أو الجافة إلى المزيد من الماء، وكذلك إذا كنت تعيش في الجبال أو على ارتفاعات عالية، بحسب التقرير.

وتابع: “إذا كنت تشرب الكثير من القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فقد تفقد المزيد من الماء من خلال التبول الزائد، وقتها قد تحتاج لتناول المزيد من الماء، وكذلك إذا كان نظامك الغذائي غنيا بالأطعمة المالحة أو الحارة أو السكرية”.

وقال إن المزيد من الماء ضروري أيضا إذا كنت لا تأكل الكثير من الأطعمة المرطبة، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات الطازجة أو المطبوخة.

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وأضاف: “إذا كنت تقضي وقتًا أطول في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة أو في غرفة دافئة، فقد تشعر بالعطش بشكل أسرع، وإذا كنت نشيطًا أثناء النهار أو تمشي أو تقف كثيرًا، فستحتاج إلى ماء أكثر من الشخص الذي يجلس على مكتب. وإذا كنت تمارس الرياضة أو تمارس أي نشاط مكثف، فستحتاج إلى شرب المزيد لتغطية فقدان الماء”.

وكذلك، وبحسب التقرير، “إذا كنت مصابًا بعدوى أو حمى، أو إذا فقدت السوائل من خلال القيء أو الإسهال، فستحتاج إلى شرب المزيد من الماء. وإذا كنت تعاني من حالة صحية مثل مرض السكري، فستحتاج أيضًا إلى المزيد من الماء، كما أن بعض الأدوية مثل مدرات البول يمكن أن تجعلك تفقد الماء”.

فئة أخرى يتعين عليها شرب المزيد من الماء وهي النساء الحوامل والمرضعات، وفق التقرير.

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هل يؤثر شرب الماء على مستويات الطاقة ووظائف المخ؟

وتوصلت الدراسات إلى أنه إذا لم تحافظ على رطوبتك طوال اليوم، فإن مستويات الطاقة لديك ووظائف الدماغ ستبدأ بالتدهور.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء، أن فقدان السوائل بنسبة 1.36 في المئة بعد التمرين يضعف المزاج والتركيز ويزيد من وتيرة الصداع.

وجدت دراسة أخرى في الصين تابعت 12 رجلًا في الجامعة، أن عدم شرب الماء لمدة 36 ساعة كان له آثار ملحوظة على التعب والانتباه والتركيز وسرعة رد الفعل والذاكرة القصيرة المدى.

وحتى الجفاف الخفيف يمكن أن يقلل من الأداء البدني. أفادت دراسة سريرية أجريت على رجال كبار السن وأصحاء أن فقدان 1% فقط من ماء الجسم قلل من قوة عضلاتهم وقوتهم وقدرتهم على التحمل.

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هل شرب الكثير من الماء يساعدك على إنقاص الوزن؟

قدر الباحثون في دراسة أن شرب 68 أوقية (2 لتر) في يوم واحد زاد من استهلاك الطاقة بنحو 23 سعرة حرارية في اليوم بسبب الاستجابة الحرارية، أو التمثيل الغذائي الأسرع.

وأشار التقرير إلى أن شرب الماء قبل نصف ساعة من تناول الوجبات يمكن أن يقلل أيضا من عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في نهاية المطاف، لافتا إلى أن ذلك قد يحدث لأنه من السهل على الجسم أن يخطئ بين العطش والجوع.

وقال إن إحدى الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين شربوا 17 أونصة (500 مل) من الماء قبل كل وجبة فقدوا وزنا أكبر بنسبة 44% خلال 12 أسبوعًا، مقارنةً بمن لم يشربوا.