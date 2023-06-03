إصابة مواطن إثر عمل إرهابي في زابوروجيه

أبلغ فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، ورئيس حركة “نحن مع روسيا”، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في مركز بلدة ميخائيلوفكا في المقاطعة.

وكتب روغوف، عبر قناته على “تلغرام”: “حدث انفجار في وسط ميخائيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ووفقا للمعلومات الأولية فإن العمل إرهابي”.

كما أفاد روغوف بأنه “نتيجة قصف مسائي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة بولغي في مقاطعة زابوروجيه، أصيبت ضحية واحدة على الأقل نتيجة سقوط مبنى سكني في شارع أوديسا، حيث أصابت مدنيًا من أهل المنطقة”.

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وصرح روغوف، في 29 أيار/ مايو الماضي، أنه قد “تم إحباط هجوم أوكراني في بلدة لوبكوفويه في مقاطعة زابوروجيه”.

وكتب روغوف على “تلغرام”: “أحبطت القوات الروسية محاولة أخرى من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية لدخول قرية لوبكوفويه وتلقى النازيون الرد المناسب”.