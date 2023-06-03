مجلس الأمن الأوكراني: أبواب المفاوضات مع روسيا "موصدة بإحكام"

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن أبواب كييف للتفاوض مع موسكو “موصدة بإحكام”.

وقال دانيلوف على الهواء، من قناة البرلمان الأوكراني “رادا” التلفزيونية: “لم نغلق الأبواب، ولن نفتحها، لقد أغلقناها بإحكام أصلا، أنت تعلم أن هناك قرارًا من مجلس الأمن القومي والدفاع في هذا الشأن، لن نجري أي مفاوضات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

ووفقا له، فإن رأي الدول الأخرى فيما يتعلق بالمفاوضات يفسر من خلال حقيقة أنها تدافع عن مصالحها الخاصة و “تضع إجراءات معينة لاستهلاكها الخاص”.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن دعوة فلاديمير زيلينسكي لانضمام أوكرانيا إلى “الناتو” تدل على عدم رغبة نظام كييف وعدم استعداده لحل الصراع على طاولة المفاوضات.

وأجاب بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين بشأن تصريحات زيلينسكي حول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو: “نلاحظ للأسف أن مثل هذه التصريحات تدل على عدم استعداد وعدم رغبة وعجز نظام كييف عن حل المشاكل القائمة على طاولة المفاوضات”.