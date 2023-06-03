حاكم مقاطعة بيلغورود: إصابة شخصين في مدينة شيبيكينو إثر انفجار قذيفة أمام سيارتهما

أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إصابة شخصين بجروح في مدينة شيبيكينو، اليوم الجمعة.

وكشف فياتشيسلاف غلادكوف أن إصابة الشخصين ناتجة عن انفجار قذيفة أمام سيارتهما. وأشار إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة خطيرة.

وكتب غلادكوف، في قناته على “تلغرام”، “كان شابان يقودان سيارة في المدينة (شيبيكينو) عندما انفجرت قذيفة أمامهما. ونتيجة لذلك أُصيب أحد الضحايا بشظايا في ذراعيه وصدره، وأصيب الثاني بصدمة وشظايا في طرفيه العلوي والسفلي”.

وتابع حاكم المقاطعة موضحًا أن الضحيتين تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، وهما يتلقيان كل المساعدات الطبية اللازمة.

تعرضت مدينة شيبيكينو الحدودية، التي تقصف بشكل منتظم من أوكرانيا، لهجوم عنيف ليلة الخميس. كما أشار نائب حاكم قاطعة بيلغورود، كونستانتين بوليجيف، والذي أكد أن مرافق البنية التحتية للطاقة تضررت، وكذلك المباني السكنية، ما تسبب في قدر كبير من الدمار.

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