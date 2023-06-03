ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطارين في الهند إلى 159 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى حادث تصادم قطارين في ولاية أوديشا الهندية إلى 159 شخصًا، بحسب وسائل إعلام هندية.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، نقلا عن رئيس الإطفاء في الولاية، سودهانشا سارانجي: “عدد قتلى حادث القطار ارتفع إلى 159”.

في وقت سابق، ذكرت الهند اليوم، أن عدد القتلى في حادث تصادم بين قطار ركاب وقطار شحن في ولاية أوديشا الهندية ارتفع إلى 120.

وأفادت وسائل إعلام هندية أن 850 شخصًا أصيبوا.

ووقع اصطدام قطارين، يوم الجمعة، حوالي الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي (16.50 بتوقيت موسكو) ، بالقرب من مدينة بالاسور في الهند.

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وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية، خرجت 10-12 مقطورة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.

بعد مرور بعض الوقت، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ونتيجة لذلك، خرجت ثلاث أو أربع عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها.