بايدن يقول إنه سيوقع مشروع قانون رفع سقف الدين يوم السبت

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، إنه سيوقع على مشروع قانون رفع سقف الدين يوم السبت، وذلك حتى تتجنب الحكومة الأمريكية التقصير في الوفاء بالتزاماتها المالية التي كانت ستحدث بخلاف ذلك في 5 يونيو/حزيران.

وقال بايدن مساء الجمعة: “أريد أن أشكر أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتمرير هذا الاتفاق الذي سأوقعه غدا ليصبح قانونا”.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر صباح الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق، ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية.

ويوم الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو.

بايدن: سوف أوقع على مشروع قانون “سقف الدين” بأسرع وقت ممكن

وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى “قانون المسؤولية المالية”، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.

ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.