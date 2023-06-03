مقتل قائد قوات الدفاع المجتمعي في ناحية بمنطقة الشمال الأقصى للكاميرون

لقي قائد مجموعة أهلية في منطقة الشمال الأقصى للكاميرون مصرعه في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، على يد مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفقا لمصادر محلية وأمنية.
وقال مسؤول عسكري في المنطقة، إن قائد قوات الدفاع المجتمعي قُتل عندما داهم مسلحون ناحية عمشيد بالمنطقة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشاب القتيل البالغ من العمر 36 عامًا كان قائداً بارزًا في مكافحة الإرهاب، وموته يمثل ضربة كبيرة، وفقا لوكالة شينخوا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المسلحين نهبوا أيضا الممتلكات، منها الطعام والملابس.
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8 أبريل, 18:04 GMT
تم تشكيل أكثر من 30 مجموعة أهلية في المنطقة منذ أن بدأت بوكو حرام نشاطها الإرهابي في عام 2014، وفقًا لتقارير أمنية.
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