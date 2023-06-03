أوستن يتهم الصين بعدم الجدية في تعزيز آليات إدارة الأزمات بين جيشي البلدين

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال تصريحاته في منتدى شانغريلا في سنغافورة، إنه يأمل أن تكون الصين مستعدة قريبًا للمشاركة في المحادثات الثنائية لتحسين آلية إدارة الأزمات بين البلدين.

وقال أوستن يوم الجمعة، “إنني قلق للغاية من أن جمهورية الصين الشعبية لم تكن مستعدة للمشاركة بجدية أكبر في آليات أفضل لإدارة الأزمات بين جيشينا. لكنني آمل أن يتغير ذلك قريبا”.

في وقت سابق من اليوم، استقبل أوستن ووزير الدفاع الصيني لي شانغ فو بعضهما البعض لفترة وجيزة في حفل عشاء منتدى شانغريلا، لكنهما لم يتبادلا أي حوار ذي مغزى.

صحيفة: بكين تعارض لقاء وزير الدفاع الصيني بنظيره الأمريكي