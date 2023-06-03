قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، إن وحدات القوات الخاصة التابعة لمجموعة قوات الجنوب الروسية دمرت معقلًا وأربع مجموعات من المشاة الأوكرانيين.

وقال أستافيف، إن “القوات الخاصة للقوات الجنوبية دمرت نقطة قوية وأربع مجموعات مشاة معادية”.

وأضاف أنه في إطار القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع هاوتزر (دي -20) عيار 152 ملم في موقع إطلاق نار، وسيارتين قتاليتين مدرعتين للعدو، ومحطة حرب إلكترونية وشاحنة صغيرة.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

العملية العسكرية الروسية الخاصة قائد عسكري: القوات الروسية على محور زابوروجيه تصد يوميا هجمات لمجموعات تخريب أوكرانية